Hacıosman Metro Hattı'nda Duman Alarmı: Yenikapı İstasyonu Kapatıldı
Hacıosman metro hattında bulunan Yenikapı İstasyonu'nda bilinmeyen bir sebepten ötürü dumanlar yükselmeye başladı. Durumun tespiti için acil önlemler alındı; tüm yolcular güvenlik nedeniyle istasyondan çıkarıldı ve istasyon kapatıldı. Olayla ilgili detaylı bilgi için yetkililer tarafından açıklama yapılması bekleniyor.
Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı.
Sıcak Gelişme:
İstanbul'da metroda yangın! Yenikapı istasyonu geçici olarak kapatıldı, yolcular tahliye edildi.