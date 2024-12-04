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Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı

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İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çeteyle ilgili dava 13 gündür devam ederken soruşturma kapsamında 2. dalga operasyonu geldi. Yeni delillerin elde edilmesi sonrasında 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

Çok sayıda bebeği önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı dava 13. gününde devam ederken soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

YENİDOĞAN SORUŞTURMASINDA 2. DALGA OPERASYONU

Yeni delillerin ortaya çıkması sonrasında 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların 5'inin doktor, 3'ünün hemşire, 5'inin sağlık çalışanı ve 1'inin de sivil olduğu öğrenildi.

DAVA BUGÜN DEVAM EDECEK

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması, sanık avukatlarının beyanları alınmak üzere bugüne ertelenmişti.

"8 AYDIR TUTUKLUYUM, TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada cumhuriyet savcısının görüşünü açıklamasının ardından sanıklara katılma taleplerine ilişkin diyecekleri sorulmuştu. Tutuksuz sanık Murat Mantuş, hakkında soruşturma başlatıldığında yurt dışında olduğunu, kendi isteğiyle Türkiye'ye geldiğini belirterek, kaçma şüphesi bulunmadığından tutuklama talebine itiraz ettiğini söylemişti. Tutuklu sanık Fehmi Alperen, "Benimle aynı suçla suçlanan kişiler tutuksuz yargılanıyor ancak ben 8 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." demişti.

SANIKLARIN SAVUNMALARI TAMAMLANMIŞTI

Tutuklu sanık Tuğçe Toptemel ise bebeğe müdahale ettiği için burada olduğunu savunarak, ''Ben elimden geleni yaptım. Bebek bende ölmedi. Bunun araştırılmasını istiyorum. Tahliyemi talep ederim" diye konuşmuştu. Bu arada, dava kapsamında 22 tutuklu ve 25 tutuksuz sanığın savunmaları ile müştekilerin beyanlarının alınması tamamlanmıştı.

Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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