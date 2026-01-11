Haberler

Van'da yenidoğanda mekanik ventilasyon kursu düzenlendi

Van'da yenidoğanda mekanik ventilasyon kursu düzenlendi

Türk Neonatoloji Derneği ve Van İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kurs, yenidoğan yoğun bakım alanında mekanik ventilasyon konularını kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Türk Neonatoloji Derneği ve Van İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde, yenidoğanda mekanik ventilasyon kursu düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açık göre, dernek başkanı Prof. Dr. Esin Koç başkanlığında düzenlenen kursa, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam ve doktorlar katıldı.

Yenidoğan yoğun bakım alanında Türk Neonatoloji Derneği bünyesinde görev yapan ve alanında yetkin akademisyenlerin katkı sunduğu eğitim programında, solunum fizyolojisi ve temel solunum destek ilkeleri, non-invaziv solunum desteği, konvansiyonel ve hacim garantili hedefli mekanik ventilasyon modları, yüksek frekanslı osilatuvar ventilasyon (HFO) uygulamaları, solunum grafikleri ve monitörizasyon parametrelerinin yorumlanması, kan gazlarının değerlendirilmesi, mekanik ventilatörde hastanın izlemi ve ventilatör tedavisinin sonlandırılması ile ilgili vakalar örnekler eşliğinde anlatıldı.

