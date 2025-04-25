Yenidoğan Çetesi Davasında Tanıklar Dinleniyor

Kamuoyunda ' Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen ve bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasında tanıkların dinlenmesine devam ediliyor. Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada duruşma sanıkların kimlik tespitiyle saat 10.30 sıralarında başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel