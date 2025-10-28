Yenidoğan Çetesi Davasında Tahliye Kararı İtiraz Edildi

İSTANBUL,'da 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasını yürüttüğü sırada Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in ölümle tehdit edilmesiyle ilgili davanın 23 Ekim Perşembe günü görülen duruşmasında 5 sanık adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi. Sanıklar hakkındaki tahliye kararına müşteki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in avukatları tarafından itiraz edildi.

'Yenidoğan çetesi' soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanık, 13 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan 6'sı tutuklu 13 sanıktan 5'i 23 Ekim Perşembe günü 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülaen duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye oldu.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesinde 23 Ekim'de görülen duruşmada, avukat Aylin Arslantatar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanığın tahliye edilmesine müşteki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in avukatları tarafından itiraz edildi.

'EYLEMİN ÖRGÜTSEL NİTELİKTE PLANLANDIĞI'

Yavuz Engin'in avukatları tarafından da tahliyeler için gönderilen itiraz dilekçesinde, "Eylemin örgütsel nitelikte planlandığı dikkate alındığında, sanıklar hakkında verilen tahliye kararları hem kamu vicdanını zedelemekte hem de yargı otoritesine duyulan güveni sarsmaktadır" ifadeleri yer aldı. İtiraz değerlendirilmek üzere 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.