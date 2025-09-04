Haberler

Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşma Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi Davasında Duruşma Devam Ediyor

Bebek hastalarını özel hastanelere sevk eden ve ölümlerine neden olduğu iddia edilen 57 sanığın yargılandığı 'Yenidoğan Çetesi' davasının duruşmasına Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

KAMUOYUNDA ' Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen, bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı davanın duruşmasının görülmesine devam edilecek. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada sanıklar adliyenin konferans salonunda hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
