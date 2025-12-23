Haberler

Yenidoğan Çetesi davası devam ediyor

Yenidoğan Çetesi davası devam ediyor
Güncelleme:
Bebek hastalarına yönelik gerçekleştirilen 'Yenidoğan Çetesi' davasında, 13'ü tutuklu 57 sanığın yargılaması devam ediyor. Duruşma Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştiriliyor.

KAMUOYUNDA 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13'ü tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada duruşmanın görülmesine devam ediliyor. 7'nci duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 13 sanıktan 7'si hakim karşısına çıktı. Duruşmada bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Saat 11.00 sıralarında kimlik tespitiyle başlayan duruşmada sanıklar savunma yapıyor.

