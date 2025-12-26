'Yenidoğan Çetesi' davasında duruşmanın görülmesine devam edilecek

KAMUOYUNDA 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 13'ü tutuklu 63 sanığın yargılandığı davanın duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda görülmeye devam edecek. Duruşmada avukat beyanlarının alınmasına devam edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel