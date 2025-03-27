Yeniden Refah Partisi'nin Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı Açıklandı

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi'nin Ramazan Bayramı bayramlaşma programı belli oldu. Yeniden Refah heyeti, bayramın ikinci gününde aralarında Memleket Partisi, Zafer Partisi, HÜDA-PAR, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Demokratik Sol Parti'nin olduğu toplam 14 siyasi parti ile bayramlaşacak.

Yeniden Refah Partisi, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, partiler arası bayramlaşma programı kapsamında Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, MKYK üyeleri Murat Aktaş, Ferhat Uysal, Melih Güner ve Yıldırım Mermer'den oluşan heyetle siyasi partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret edecek olan heyetler ise Genel Sekreter Bülent Osman Osmanoğlu, Abdülhamit Adak, Nilgün Ekinci, Ayşegül Kapukaya, Mercan Olgun, Ahmet Cin, Murat Karabacak ve Okay Akarçay tarafından ağırlanacak.

Bayralaşma kapsamında, Memleket Partisi, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Vatan Partisi, Anahtar Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, Hür Dava Partisi, Milli Yol Partisi, Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Demokratik Sol Parti ile bayramlaşılacak.