Yeniden Refah Partisi'nden TBMM Başkanı'na Eleştiri

Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, TBMM Başkanı'nın Kürtçe şiir okumasıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve eleştirilerin yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, "TBMM Başkanı'nın, Dicle Üniversitesi'nde iki satır Kürtçe şiir okumasıyla Türkiye bölünmez.  Eleştirmemiz gereken, Sayın Kurtulmuş'un, Meclis çatısı altındaki 'biji serok apo' sloganlarına tepkisizliğidir" dedi.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda, "TBMM Başkanı'nın, Dicle Üniversitesi'nde iki satır Kürtçe şiir okumasıyla Türkiye bölünmez. Bu konuşmanın X'te yer alması da Türkiye'ye zarar veremez. Meclis'in konuşma dili Türkçe'dir, ama X, Meclis değildir. Eleştirmemiz gereken, Sayın Kurtulmuş'un, Meclis çatısı altındaki 'biji serok apo' sloganlarına tepkisizliğidir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
