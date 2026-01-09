Haberler

Yeniden Refah Partisi'nden Dem Partili Sakık'ın Açıklamalarına Tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın Genel Başkan Fatih Erbakan'a yönelik ifadelerini eleştirerek, hakaret ve iftirada bulunduğunu belirtti.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, isim vermeden DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a yönelik açıklamalarını kastederek, "Siyasi eleştiri adı altında, Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan'a 'haramzade' gibi aşağılık bir hakaret yöneltmek ve 'terör örgütü destekçiliği' gibi alçakça bir iftirada bulunmak; sadece hadsizlik değil, açık bir ahlaksızlıktır" tepkisini gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, isim vermeden DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın Genel Başkan Erbakan hakkındaki ifadelerine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Siyasi eleştiri adı altında, Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan'a 'haramzade' gibi aşağılık bir hakaret yöneltmek ve 'terör örgütü destekçiliği' gibi alçakça bir iftirada bulunmak; sadece hadsizlik değil, açık bir ahlaksızlıktır. Bu dili kullananlar; fikren tükenmiş, siyaseten savrulmuş, iftirayı siyaset sanan karanlık zihniyetlerdir. Hayatını emperyalizme, siyonizme ve her türlü terör yapılanmasına karşı mücadeleye adamış Milli Görüş hareketine ve onun liderine terör isnadı atmak, bilinçli bir çarpıtma ve düşmanlıktır. Yeniden Refah Partisi olarak bu seviyesiz dili ve mesnetsiz ithamları reddediyoruz. Biz hakaretle değil hakikatle, iftirayla değil milletle, karanlık dille değil temiz siyasetle yol yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
