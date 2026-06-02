Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, basın toplantısı düzenledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararının siyaseti belirsizliğe sürüklediğini belirterek, partisinin her an yapılacak seçime hazır olduğunu açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Yeniden Refah Partisi olarak bugün, yarın ya da tarihi bilahare açıklanacak herhangi bir gün yapılacak olan seçimlere varız, hazırız." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararının, siyaseti derin bir belirsizliğe sürüklediğini savundu.

Yaşanan siyasi gelişmelerin seçimle sonuçlanacağını öne süren Kılıç, "Sonbaharda mı, ilkbaharda mı olur belirsiz ama yolun sonu seçim. Butlan kararıyla kontrollü seçim sürecinin startı verildi diyebiliriz. Biz, bizden sorumluyuz. Yeniden Refah Partisi olarak bugün, yarın ya da tarihi bilahare açıklanacak herhangi bir gün yapılacak olan seçimlere varız, hazırız." ifadesini kullandı.

Suat Kılıç, bir gazetecinin "mutlak butlan" kararı ve yargı sürecine ilişkin sorusu üzerine, Yargıtayın konuya son noktayı koyması ve CHP için olağanüstü kurultay yolunun hızla açılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
