Yeniden Refah Partisi Özel Kalem Müdürlüğü'ne Zafer Karatekin Getirildi
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Özel Kalem Müdürlüğü görevini Numan Balcı'dan Zafer Karatekin'e devretti.
(ANKARA) -Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Özel Kalem Müdürlüğü'nü yürüten Numan Balcı görevini halen Erbakan'ın TBMM Danışmanı olarak görev yapan Zafer Karatekin'e devretti.
Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından kurulan Erbakan Vakfı döneminde Genel Başkan Fatih Erbakan'ın Basın Müşaviri olarak görev yapan Numan Balcı, 2018 yılından bu yana Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı'nın Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürütüyordu.
Özel Kalem Müdürlüğü görevini, Erbakan Vakfı'nın ve Yeniden Refah Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev yapan Zafer Karatekin'e devreden Numan Balcı, 16 Kasım 2025'te gerçekleştirilen 3. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkan Erbakan tarafından partinin üst yönetim organı olan MKYK üyeliğine seçilmişti.