Yeniden Refah Partisi Kongresi ve Siyasi Etkinlikler

09.30 - Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda toplanacak. Genel Başkanlık için Fatih Erbakan'ın tek aday olduğu kongrede, partinin MKYK ile YDK üyeleri de belirlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)

11.00 - Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, Özel Okmeydanı Hastanesi önünde sağlık emekçileriyle basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

12.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İstanbul İl Kongresi'ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

12.00 - ABD'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü sanatçı Muazzez Abacı için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

13.00 - 14.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Sanat Sokağı Yürüyüşü'ne ve Dersim Doğa ve Yaşam Mitingi'ne katılacak. (TUNCELİ)

14.30 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Manisa programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelecek.(GÖRÜNTÜLÜ / MANİSA)

16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / KİLİS)

