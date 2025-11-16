Yeniden Refah Partisi Kongresi ve Siyasi Etkinlikler
Bugün Ankara'da Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi gerçekleştirilecek. Genel Başkanlık için Fatih Erbakan tek aday olarak bulunacak. Aynı zamanda İstanbul'da Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil sağlık emekçileriyle basın toplantısı yapacak.
09.30 - Yeniden Refah Partisi'nin 3. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda toplanacak. Genel Başkanlık için Fatih Erbakan'ın tek aday olduğu kongrede, partinin MKYK ile YDK üyeleri de belirlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI /ANKARA)
11.00 - Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü Sera Kadıgil, Özel Okmeydanı Hastanesi önünde sağlık emekçileriyle basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
12.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İstanbul İl Kongresi'ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
12.00 - ABD'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü sanatçı Muazzez Abacı için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
13.00 - 14.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Sanat Sokağı Yürüyüşü'ne ve Dersim Doğa ve Yaşam Mitingi'ne katılacak. (TUNCELİ)
14.30 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Manisa programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelecek.(GÖRÜNTÜLÜ / MANİSA)
16.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / KİLİS)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...