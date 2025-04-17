Yeniden Refah Partisi Kırşehir'deki İstifa İddialarını Yalanladı

(ANKARA) -Yeniden Refah Partisi Kırşehir Teşkilatı'nda peş peşe üst düzey istifalar yaşandığına ilişkin haberlerin gerçek dışı ve maksatlı olduğunu açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Teşkilat Başkanı Nureddin Gül, yaptığı yazılı açıklamada bazı basın yayın organlarında yer alan Kırşehir Teşkilatı'nda peş peşe üst düzey istifalar yaşandığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Gül'ün yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organlarında, doğruluğu araştırılmadan ve kimin gönderdiğine bile bakılmadan, 'Yeniden Refah Partisi Kırşehir Teşkilatı'nda üst düzey istifalar' başlığıyla haberler paylaşıldığını görmekteyiz. Çeşitli basın yayın organlarında Kırşehir'de '80-100-118' gibi istifa rakamları paylaşılmıştır. Bu asılsız haberleri servis edenler bilmelidir ki Kırşehir teşkilatımızda, İl başkanının görevinden ayrılmasından sonra vefatlar dışında üye kayıt sistemimizde dikkat çeken bir istifa olmamıştır.

"Başarısızlığını istifa hikayesiyle örtüyor"

Görevden ayrılan il başkanı, bugüne dek diğer illerimize kıyasla çalışma performansı bakımından Türkiye sıralamasında sonlarda yer almış; Genel Merkez toplantılarına katılmamış, bir yıldır her çalışma için mazeret üretmiş ve verilen hiçbir hedefi yerine getirememiştir. Görevindeki başarısızlığı 'istifa hikayesiyle' örtmeye çalışan bu kişi, görevi süresince iddia ettiği istifa sayısı kadar teşkilat mensubunu bir araya getirmeyi dahi başaramamıştır. Kendi rızasıyla ayrılma talebi üzerine Genel Merkezimiz gerekli çalışmaları başlatmış, ardından da 'beni görevden alacaklar' yaygarasıyla istifa etmiştir.

"İl ve İlçe Teşkilatları Görevlerinin Başındadır"

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül, Kırşehir'de gerekli görevlendirmelerin yapıldığını ve teşkilatlarının görevinin başında olduğunu kaydederek sözlerini şöyle noktaladı:

"İl Başkanının istifası sonrası en yakın zamanda asaleten il başkanı ataması gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla Yeniden Refah Partimizin Kırşehir il ve ilçe teşkilatları görevlerinin başında olup, bu asılsız haberlerle partimizi yıpratma gayreti içinde olanların çabaları beyhudedir."