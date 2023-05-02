Fatih Erbakan'dan seçim aracında milletvekili adayının yerine kadın silüeti kullanılmasına ilişkin açıklama: Kendi isteği üzerine yapıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Düzce'deki seçim aracında milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin'in yerine kadın silüeti kullanılmasına ilişkin, "Milletvekili adayı olan hanımefendinin kendi talebiyle kendi isteğiyle yapılmış" dedi. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ise "Söz konusu uygulama ilgili seçim arabasının giydirmesini yapan firmanın hatasından kaynaklanmıştır. Fotoğraf kullanmamak gibi bir durum söz konusu olamaz" diyerek tepkilere yanıt vermişti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Düzce'yi ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erbakan, Düzce'deki seçim aracında kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin'in fotoğrafı yerine bir silüet kullanılmasına ilişkin, bu durumun milletvekili adayı Seçkin'in tercihi ve reklam şirketinin hatası üzerine ortaya çıktığını anlattı.

"ADAY HANIMEFENDİNİN KENDİ İSTEĞİ İLE YAPILMIŞ"

Erbakan, "Milletvekili adayı olan hanımefendinin kendi talebiyle kendi isteğiyle yapılmış. Yani bizim oradaki teşkilatımız, il başkanımız veya diğer erkek adaylarımız 'Bu hanımefendinin resmi olmasın' diye bir talepte bulunmuyor. Hanımefendi kendisi 'Benim resmim olmasın' diye talepte bulunuyor. Orada da kendisinin bu kişisel talebine, tercihine, hassasiyetine saygı gösterilmiş." diye konuştu.

"60'TAN FAZLA KADIN ADAYIMIZ VAR"

Parti bünyesinde, 60'tan fazla kadın aday olduğunu vurgulayan Erbakan, şöyle devam etti: "Düzce dışında hepsinin fotoğrafları, afişlerde, pankartlarda, seçim araçlarında var. Bizim parti olarak 'hanımların resmini basmayalım' diye bir iddiamız ve talebimiz yok. Zaten seçildiği zaman Mecliste görev yapacak. Meclis kürsüsüne çıkıp konuşacak, yani gayet doğal bir şey, fotoğrafın olmaması gibi bir talebimizin olması söz konusu değil. Tabii maksatlı olarak maalesef belli çevreler tarafından Cumhur İttifakı'nın yıpratılması, Yeniden Refah Partisinin yıpratılmasına ilişkin bir operasyon. Dediğimiz gibi 'Bizim böyle bir uygulamamız, politikamız veya talebimiz kesinlikle yok.' Diğer bütün kadın adaylarının fotoğrafları her yerde var."

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi üç milletvekili çıkaran Düzce'de sırasıyla Nezir Merttürk, Çiğdem Kulalı Seçkin ve Mithat Kütükoğlu'nu aday gösterdi. Ancak Yeniden Refah Partisi'nin Düzce'de seçimlerde kullandığı bir minibüsün üzerindeki görseller kadın adayın fotoğrafının olmaması nedeniyle dikkat çekti.

KADIN ADAYIN GÖRSELİ KARARTILDI

Minibüste sadece Genel Başkan Fatih Erbakan ile 1 ve 3. sıradaki erkek adayların isimleri ile birlikte fotoğrafları minibüsün üzerinde yer aldı. Partinin Düzce 2. sıra adayı Çiğdem Kulalı Seçkin'in ise sadece ismi araçta yer alırken görsel için karanlık bir silüet kullanıldı.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI "FİRMANIN HATASI" DEMİŞTİ

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından partiden açıklama geldi. Cumhuriyet'e konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, suçu aracın giydirilmesini yapan firmaya attı.

Altınöz "Söz konusu uygulama ilgili seçim arabasının giydirmesini yapan firmanın hatasından kaynaklanmıştır. Fotoğraf kullanmamak gibi bir durum söz konusu olamaz. Geçmişte Milli Görüş'ün yükselişe geçtiği zamanlarda olduğu gibi bugün de Yeniden Refah Partimizin yükselişini gören karşı odaklar bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışmakta. Tüm teşkilatlarımız ve milletvekili adaylarımız kadınıyla erkeğiyle omuz omuza sahada birlikte çalışmaktadır. Şu anda sahada Yeniden Refah Partisi'nin 50 kadın adayı canla başla partimizi Meclis'e taşımak için canla başla çalışmaktadır. Bu karalama kampanyalarından istedikleri olumsuzlukları elde edemeyecekler. Halkımız bu konuda çok bilinçlidir. Bu tür oyunlara gelmeyecektir. Kim ne derse desin Yeniden Refah Partimiz çok güçlü bir kadro ile mecliste temsil edilecektir"