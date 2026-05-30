Yeniden Refah Partili Güner: 9 Günlük Bayram Tatili Nedeniyle Polislere Bir Maaş İkramiye Verilmeli

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Melih Güner, 9 günlük bayram tatilinde izinsiz çalışan polislere bir maaş ikramiye verilmesini önerdi.

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Melih Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 günlük bayram tatilinde izinsiz bir şekilde çalışan polislerimize bir maaş ikramiye verilmelidir. 9 günlük tatilde çoğu memurların çalıştığı saati çoktan dolduran kahramanlarımıza bir maaş ikramiye çok görülmemelidir" dedi.

Kaynak: ANKA