Yeniçağa ve Çubuk göllerinin yüzeyindeki buz eridi - Haberler

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Yeniçağa ve Çubuk göllerinin yüzeyindeki buz eridi

AA - İlhami Çetin - Güncel
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Yeniçağa ve Çubuk göllerinin yüzeyindeki buz eridi

Bolu'da Yeniçağa ve Çubuk göllerinin yüzeyindeki buz, havaların ısınmasıyla eridi.

YENİÇAĞA, BOLU (AA) - Bolu'da Yeniçağa ve Çubuk göllerinin yüzeyindeki buz, havaların ısınmasıyla eridi.

Ağır kış şartlarının yaşandığı Bolu'da havalar ısınmaya başladı.

Havaların ısınmasıyla Yeniçağa ilçesinde bulunan Yeniçağa Gölü ve Göynük ilçesinde bulunan Çubuk Gölü'nün yüzeyindeki buzlar eridi.

Buzların erimesiyle göllerdeki su seviyesi yükseldi.

Yeniçağa Gölü'nde su seviyesinin yükselmesiyle göl kenarındaki iskele sular altında kaldı.

AA / İlhami Çetin - Güncel

Yeniçağa, Göynük, Bolu, su, Güncel, Haberler

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