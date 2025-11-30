Haberler

Yeniçağa Nene Hatun Anaokulu'nda Masal Odası Açıldı

Yeniçağa Nene Hatun Anaokulu'nda, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmek amacıyla açılan masal odası törenle hizmete girdi. Belediye Başkanı Recayi Çağlar'ın da katıldığı açılışta, öğrencilerin sergilediği çalışmalar dikkat çekti.

Yeniçağa Nene Hatun Anaokulunda, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmeyi hedefleyen masal odası törenle hizmete açıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Seninle Başlasın Topluluğu tarafından duvarları renklendirilen masal odası, okul idaresinin yerel imkanlarla temin ettiği malzemelerle donatılarak, öğrenciler için keyifli bir öğrenme alanına dönüştürüldü.

Açılış törenine Belediye Başkanı Recayi Çağlar, daire müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Program, derslerde hazırlanan çalışmaların yer aldığı serginin minik öğrencilerce tanıtılmasıyla başladı. Daha sonra masal odasının kurdelesi kesilerek öğrencilere yeni alan tanıtıldı.

Daha sonra Çağlar, öğrencilere ilk masalı anlatarak, çocukların sevincine ortak oldu.

Okul müdürü İlknur Pınarcı da masal odasının oluşturulmasında en büyük emeğin öğretmenlere ait olduğunu belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel
