Bolu'da Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Bolu'nun Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düşmesiyle tamamen dondu. Görkemli manzaralar sunan göl, belediye yetkilileri tarafından güvenlik uyarılarıyla gündeme geldi.
Bolu'da Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü ilçede bulunan Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
Gölün donmasıyla güzel manzaralar oluşurken, belediye yetkilileri insanları buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyardı.
Yüzeyi buz tutan göl, havadan görüntülendi.
Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel