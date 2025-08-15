Yeniçağa'da Anız Yangını: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Yeniçağa'da Anız Yangını: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde başlayan anız yangını, bir boş ahşap evi kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde tarlada başlayan yangında ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Örenköy Mithatlar Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler tarlanın kenarında bulunan Muhittin Sağlam'a ait boş eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında kullanılamaz hale gelen ev, iş makinesiyle yıkıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Davinson Sanchez ile mutlu son

Ve mutlu son! Galatasaray'da yıldız oyuncuyla imzalar atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.