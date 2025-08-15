Yeniçağa'da Anız Yangını: Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde tarlada başlayan yangında ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Örenköy Mithatlar Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler tarlanın kenarında bulunan Muhittin Sağlam'a ait boş eve sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında kullanılamaz hale gelen ev, iş makinesiyle yıkıldı.