Yeniçağa'da "Aile Yılı" kapsamında program düzenlendi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında öğrenciler ile velileri aynı sahnede buluştu.

Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından konferans salonunda düzenlenen programda öğrenciler, aileleriyle sahneye çıkarak şiirler okudu, türküler seslendirdi.

Nesillerin aynı ezgide buluştuğu türkü dinletisinde salonda zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Öğrencilerin hazırladığı, ailelerin çocukluk yıllarını yansıtan slayt gösterisi programda yer aldı. Etkinlik kapsamında aile temalı tiyatro gösterisi sahnelendi. Öğrencilerin performansı, aile içi iletişimin önemine vurgu yaparken izleyicilerden alkış aldı.

"Kim Çocuğunu Daha İyi Tanıyor?" oyunu, anneler ile çocuklarını eğlenceli bir yarışta buluşturdu, programda keyifli anlar yaşandı."