Bolu'da Ramazan Bayramı öncesi temiz çalışması yapılıyor

Güncelleme:
Yeniçağa Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışmaları başlatarak, vatandaşların bayramı daha temiz bir ortamda geçirmesini sağlamak için sokaklarda yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Belediyeye bağlı temizlik ekipleri, vatandaşların bayramı daha temiz ve sağlıklı ortamda geçirebilmesi amacıyla sokak ve caddelerde yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, gazetecilere, bayram öncesi temizlik çalışmalarının ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Çağlar, vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını isteyerek, "Hep birlikte daha temiz Yeniçağa için herkesin hassasiyet göstermesini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal
