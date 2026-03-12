Bolu'da Ramazan Bayramı öncesi temiz çalışması yapılıyor

Yeniçağa Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Belediyeye bağlı temizlik ekipleri, vatandaşların bayramı daha temiz ve sağlıklı ortamda geçirebilmesi amacıyla sokak ve caddelerde yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, gazetecilere, bayram öncesi temizlik çalışmalarının ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Çağlar, vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını isteyerek, "Hep birlikte daha temiz Yeniçağa için herkesin hassasiyet göstermesini bekliyoruz." dedi.