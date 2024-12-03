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Yenibosna'da Şüpheli Hareketler Gösteren Şahıs Bacağından Vuruldu

Yenibosna'da Şüpheli Hareketler Gösteren Şahıs Bacağından Vuruldu
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E-5 yolu Yenibosna yönünde polislere bıçak çeken E.C. isimli şahıs, bacağından vurularak yakalandı. Hakkında akıl hastalığı nedeniyle gözlem altına alınma kararı verildi.

(İSTANBUL) - E-5 yolu Yenibosna yönünde şüpheli hareketleri nedeniyle kendisine müdahale etmek isteyen polislere bıçak çeken E.C isimli şahıs, bacağından vurularak yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün saat 11.30 sıralarında E-5 karayolu Yenibosna yönünde bir kişinin şüpheli hareketlerde bulunulduğunun belirlenmesi üzerine olay yerine gitti. Şüpheli durdurulmak istendiğinde; bıçakla görevli polislere karşı koydu. Diğer elinde nevi belli olmayan materyal olduğu görülmesi üzerine polis, şüpheliyi sol bacağından vurarak yakaladı. Şahıs daha sonra gözaltına alındı.

Emniyet açıklamasında şüphelinin 47 yaşındaki E.C olduğunun, adli makamlarca hakkında akıl hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmasına kararı verildiğinin belirlendiği belirtildi. Şahsın çantasında yapılan kontrollerde; çakmak tüpüne bağlı pürmüz, çok sayıda torpil, alüminyum folyoya sarılı nevi olmayan materyal ve bıçak ele geçirildi. Konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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