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Yenibosna'da Metrobüs Kuyruğu Üst Geçidi Kilitledi

Yenibosna'da Metrobüs Kuyruğu Üst Geçidi Kilitledi

Güncel Haberler

İstanbul'un Yenibosna semtinde iş çıkış saatlerinde metrobüs kuyrukları üst geçidi kilitledi. Yolcular dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Metrobüse ulaşım kuyruğu üst geçidi kilitledi

İSTANBUL - Yenibosna'da iş çıkış saati nedeniyle evlerine gitmek için metrobüs kullanan vatandaşlar yaya üst geçidinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yolcular dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Haftanın son iş günü metrobüsle işe gitmek isteyen İstanbullular, üst geçide çıkmak ve yürümek için uzun süre çaba harcadı. Yenibosna metrobüs yaya üst geçidinde akşam saatlerinde oluşan aşırı yoğunluk, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, metrobüse ulaşmak için dakikalarca bekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel

Yenibosna Güncel Haberler

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