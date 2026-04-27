Yeni Zelanda ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

Yeni Zelanda ile Hindistan arasında ekonomik ilişkileri artırmayı hedefleyen serbest ticaret anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

Yeni Zelanda ile Hindistan arasında ekonomik ilişkileri artırmayı hedefleyen serbest ticaret anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

Yeni Zelanda hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Christopher Luxon ile Ticaret Bakanı Todd McClay, iki ülke arasında istihdam ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacak serbest ticaret anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Yeni Zelanda'nın Hindistan'a gerçekleştireceği ihracatın yüzde 95'inde gümrük vergileri kaldırılacak ya da azaltılacak.

Luxon, anlaşmaya ilişkin, "Bu serbest ticaret anlaşmasının faydaları çok geniş kapsamlı ve iş dünyamız, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olmaya aday olan 1,4 milyar insana fırsat kapılarının açılmasından büyük heyecan duyuyor." ifadesini kullandı.

Ülkesindeki her 4 işten birinin ticarete bağlı olduğuna dikkati çeken Luxon, anlaşmanın istihdamı arttıracağına ve ekonomik büyümeyi destekleyeceğine işaret etti.

Ticaret Bakanı McClay da serbest ticaret anlaşmasının Yeni Zelanda'nın ihracat değerini 10 yıl içinde ikiye katlama yönündeki hedefini desteklediğinin altını çizdi.

Anlaşmanın binlerce iş imkanı ve milyarlarca dolarlık ek ihracat sağlayacağını anlatan McClay, bu gelişmenin küresel çalkantıların yaşandığı dönemde hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
