Yeni Zelanda'dan yola çıkan bisikletçi Beyşehir'de mola verdi
Yeni Zelanda'dan yola çıkan bisikletçi Alice Terrien, Konya'nın Beyşehir ilçesine ulaştı. Beyşehir'de mola veren Terrien, uzun yolculuğu hakkında bilgi verdi ve dinlenip yeniden yola çıkacağını açıkladı. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı, ilçelerine gelen bisiklet gezginlerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Yeni Zelanda'dan yola çıkan kadın bisikletçi Alice Terrien, Konya'nın Beyşehir ilçesine ulaştı.
Terrien, mola verdiği Beyşehir Bisikletevi'nde, uzun yolculuğu sırasında farklı ülkeleri geçerek Türkiye'ye ulaştığını ve bir süre dinlendikten sonra yeniden yola çıkacağını söyledi.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, ilçeye gelen bisiklet gezginlerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar