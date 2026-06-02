Yeni Zelanda'dan, Batı Şeria'da "yasa dışı yerleşimler için çalışan 3 İsrailliye" seyahat yasağı

Yeni Zelanda hükümeti, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri genişletmekle suçlanan üç aşırılıkçı İsrailli yerleşimciye ülkeye giriş yasağı getirdi. Dışişleri Bakanı Peters, bu kişilerin bölgede barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Yeni Zelanda hükümeti Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri genişletmek için "aktif çalışan üç aşırılıkçı İsrailli yerleşimci" için ülkeye seyahat yasağı getirdiğini bildirdi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, hükümete ait resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

Peters, İsrailli Itamar Yehuda Levi, Harel David Libi ve Eliav Libi'ye Yeni Zelanda'ya seyahat yasağı getirdiklerini belirtti.

Bu kişileri "Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri genişletmek için aktif çalışan üç aşırılıkçı İsrailli yerleşimci" olarak tanımlayan Peters, bu eylemlerin bölgede İsrailliler ve Filistinliler için barış ve güvenliği tehdit ettiğine dikkati çekti.

Wellington hükümetinin "işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin, uluslararası hukuku ihlal ettiğini" sürekli olarak vurguladığını anımsatan Peters, "Yerleşimlerin genişlemesi ve beraberindeki şiddet, iki devletli çözüm olasılığını baltalıyor. Sadece müzakere edilmiş bir iki devletli çözüm, hem İsrailliler hem de Filistinliler için barış, güvenlik ve refahı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
