Yeni Zelanda'da toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan kişiler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda meydana gelen toprak kaymasında 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Kuzey Adası'nın bazı bölgelerinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonrası kaybolan kişiler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Polis yetkilisi Tim Anderson, Papamoa bölgesinde meydana gelen heyelanda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bay of Plenty bölgesindeki kamp alanında meydana gelen toprak kayması sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Anderson, kayıp 6 kişiden birinin 15 yaşındaki bir çocuk olduğunu belirtti.

Kuzey Adası'nın büyük bölümünü etkileyen şiddetli yağışlar sırasında Warkworth kasabası yakınlarında sel sularına kapılarak kaybolan kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
