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WELLINGTON, 19 Kasım (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Ninety Mile Plajı'nda karaya vuran ispermeçet balinalarından 19'u öldü. Hayatta kalan 5 balinanın ise sağlık durumunun kötü olduğu bildirildi.

Yeni Zelanda Doğa Koruma Bakanlığı perşembe günkü açıklamasında, yerel Maori topluluğu ile birlikte olaya müdahale ettiklerini ve önceliği hayatta kalan balinaların tedavisine verdiklerini kaydetti. Radio New Zealand'ın haberine göre bakanlık, en uygun müdahale yöntemini belirlemek için deniz memelileri uzmanlarından da destek alıyor.

Bir aydan uzun süre önce de Ninety Mile Plajı'nın güneyindeki Hukatere yakınlarında yaklaşık 15 nadir cüce katil balina karaya vurmuş, kurtarma çalışmalarına rağmen balinaların çoğu ölmüştü.

Kaynak: Xinhua