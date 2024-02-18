Yeni Zelanda'da Çin Yeni Yılı kutlamaları havai fişek gösterisiyle aydınlandı

ÇEKİM TARİHİ: 17 Şubat 2024

1. Çin Yeni Yılı kutlamalarından çeşitli görüntüler

2. Havai fişek gösterisinden çeşitli görüntüler

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da Cumartesi gecesi gökyüzü Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında havai fişeklerle aydınlandı.

Havai fişek gösterisi, 2024 Ay Yeni Yılı Festivali'nin bir parçası olarak Asya Etkinlikler Vakfı tarafından düzenlendi.

Organizatör, festivalin farklı geçmişlere sahip insanları bir araya getirerek ortak değerleri kutladığını ve önümüzdeki yıl için umut vadettiğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wellington'dan bildiriyor. (XHTV)