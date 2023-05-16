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Yeni Zelanda'da Bir Pansiyonda Çıkan Yangında Çok Sayıda Kişi Hayatını Kaybetti

Yeni Zelanda'da Bir Pansiyonda Çıkan Yangında Çok Sayıda Kişi Hayatını Kaybetti

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WELLINGTON, 16 Mayıs (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'un merkezinde bulunan bir pansiyonda çıkan yangın, 16 Mayıs 2023.

WELLINGTON, 16 Mayıs (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'un merkezinde bulunan bir pansiyonda çıkan yangın, 16 Mayıs 2023.

Yeni Zelanda polisi Salı günü yaptığı açıklamada, Wellington şehir merkezinde bulunan dört katlı bir pansiyonda gece saatlerinde çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 30 kişinin akıbetinin belli olmadığını bildirdi. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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