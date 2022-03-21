Yeni Zelanda'da balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişi öldü

Yeni Zelanda'da kötü hava koşulları nedeniyle batan teknedeki 10 kişiden 4'ü hayatını kaybederken 5 kişi kurtarıldı, kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, ülkenin Kuzey Adası kıyılarında meydana gelen fırtınadan etkilenerek battığı açıklanan Enchanter adlı 17 metre uzunluğundaki teknede bulunan 10 kişiden 4'ünün cansız bedeni, kurtarma ekipleri tarafından denizden çıkartıldı.

Yeni Zelanda Polisi, denizde kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni Zelanda Denizcilik Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen arama çalışmaları kapsamında adı açıklanmayan beşinci bir kişiyi bulmak için çalışmalar devam ediyor." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, North Cape açıklarında olduğu belirlenen tekneden gün gece tehlike sinyali verilmesi üzerine harekete geçen kurtarma ekiplerinin, aralarında tekne kaptanı Lance Goodhew'in de de bulunduğu 5 kişiyi helikopterlerle kurtarmayı başardığı kaydedildi.

Bölgedeki Kaitaia Hastanesine kaldırılan 5 kişinin yapılan sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Kaptan dışında, teknede bulunanların kimlikleri hakkında açıklama yapılmadı.