Yeni Zelanda Başbakanı Luxon'dan İsrail'e Sert Eleştiri

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Gazze'ye saldırıların son derece "kabul edilmez" olduğunu belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "çok ileri gittiğini" ve "aklını kaybettiğini" söyledi.

Luxon, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumun "korkunç" seviyede olduğunu belirtti.

Gazze'ye saldırıların son derece "kabul edilmez" olduğunu vurgulayan Luxon, Netanyahu'nun, uluslararası toplumun çağrılarını göz ardı ettiğini söyledi.

Luxon, "Netanyahu bence çok ileri gitti. Bence aklını kaybetti." dedi.

İsrail'in insani yardımların Gazze'ye serbestçe ulaştırılması konusundaki çağrıları da dikkate almadığını hatırlatan Luxon, bu durumun Gazze'deki insani krizi derinleştirdiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 599 Filistinli hayatını kaybetti, 154 bin 88 kişi de yaralandı.