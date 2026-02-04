Haberler

Yeni Zelanda açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları açıklarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 184,2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı, tsunami uyarısı yapılmadı.

Yeni Zelanda açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları olduğunu duyurdu.

Yerin 184,2 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Pasifik Okyanusu'ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları'nın da üzerinde yer aldığı "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle de karşılaşıyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

