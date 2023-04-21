Yeni Yusufeli'nde ilk bayramlaşma gerçekleşti

ARTVİN Artvin'de büyük bir bölümü baraj sularıyla kaplanan Yusufeli'nin taşındığı yeni ilçede ilk bayramlaşma gerçekleşti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başladı.

Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 112 metrenin üzerine çıktı. Karayolları başta olmak üzere, köy evleri ve mahalleler birer birer sular altında kalırken, son olarak ise ilçe merkezinin büyük bir bölümü sulara gömüldü. Mevcut ilçenin hemen üst kısmında bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde 144 hektarlık alanda inşa edilen yeni yerleşim yerine hak sahiplerinin taşınma işlemini tamamladı. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan vatandaşlar, yeni taşındıkları ve ilçede ilk bayramlaşmalarını gerçekleştirdi.

"Aşağıdaki günlerimizi aratmayacak şekilde güzel bir bayramlaşma oldu"

Ramazanla bayramını cemaatle birlikte ilçede bulunan merkez camide kılan Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, "Yeni ilçemizde çok kalabalık bir cemaatle bayram namazımızı kıldık. Bayramlaşmanın büyük bir mutluluğunu yaşadık. Yaklaşık 2 bin cemaati aldığı büyük bir cami, dolayısıyla bütün mahallelerimizden yaşayan hemşerilerimizle aynı camide buluştuk. Aşağıdaki günlerimiz aratmayacak şekilde güzel bir bayramlaşma oldu. Bu vesileyle herkesin bayramını kutluyorum. Allah afetsiz acısız nice bayramların geçmesini diliyorum" dedi.