Yeni Yol Partisi TBMM Başkan Adayları HÜDA PAR'ı Ziyaret Etti

Yeni Yol Partisi TBMM Başkan Adayları HÜDA PAR'ı Ziyaret Etti
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Yeni Yol Partisi Grup yönetimi, TBMM Başkanlığı seçimi öncesinde HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, Meclis çalışmalarındaki iş birliği ve güncel konular hakkında istişarede bulunuldu.

(TBMM) - Yeni Yol Partisi Grup yönetimi, TBMM Başkan adayları Mehmet Karaman ile birlikte yarın gerçekleştirilecek TBMM Başkanlığı seçimi nedeniyle HÜDA PAR' Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Selçuk Özdağ, Yeni Yol Grubu TBMM Başkan adayı Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ile birlikte yarın gerçekleştirilecek TBMM Başkanlığı seçimi öncesinde HÜDA PAR' Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Yarın Meclis Başkanlığı seçimleri var. Bu vesileyle başkan adaylarımız bizleri ziyarete geliyorlar. Bu kapsamda bir ziyaret gerçekleşti. Fakat bu ziyaret gerçekleşmişken özellikle memleketin gündemindeki bazı meselelerle ilgili de görüş alışverişinde bulunma imkanı bulduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Son süreç ve Sayın Bahçeli'nin çağrısıyla Meclis'te kurulması istenen komisyonun fonksiyonlarının ne olacağı konusu başta olmak üzere Terörsüz Türkiye ve iç cephenin tahkim edilmesi olarak hükümet tarafından ifade edilen süreçle alakalı görüş alışverişinde bulunduk."

Görüşmeye ilişkin konuşan Yeni Yol Grup Başkanı Kaya ise şunları söyledi:

"Hem adaylıkla ilgili ziyaretimizi yapmış olduk hem de bu vesileyle Sayın Genel Başkanın da ifade ettiği gibi Meclis çalışmalarında Türkiye'nin meseleleriyle ilgili bir karşılıklı istişare etme fırsatı oldu. Genel olarak benzer görüşleri ifade ettik. Bundan sonraki süreçlerde de özellikle HÜDA PAR ile birlikte TBMM'nin temel meselelerinde istişarelerimizi devam ettirme hususunda bir görüş birliğine vardık."

Kaynak: ANKA / Güncel
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