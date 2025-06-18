Yeni Yol Partisi'nden Madde Bağımlılığıyla Mücadele İçin Farkındalık Kampanyası

(ANKARA) - Yeni Yol Partisi, madde bağımlılığıyla mücadelede farkındalık yaratmak ve somut öneriler sunmak üzere bir hafta sürecek kampanya başlattı. Parti, kampanya boyunca halkla bir araya gelecek, çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Elif Esen, Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ve Yeni Yol Partili milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de 10 milyonu aşkın uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlısı olduğunu, bu rakamın tütün ve alkol bağımlılarıyla 30 milyona ulaştığını ifade eden Esen, uyuşturucu kullanım yaşının 9'a kadar düştüğünü söyledi.

Çocukların ve gençlerin büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Esen, "Gelecek nesillerimizi kaybetmemize neden olan bu illet için Yeni Yol Grubunu oluşturan üç parti, saha çalışmalarından yasama ve kanun çalışmalarına kadar kapsamlı bir iş ve güç birliği ortaya koyduk. İktidarın başa çıkamadığı, ocaklara düşen bu yangınla mücadele için samimiyet ve gayretle çalıştık ve bugün karşınıza çözümlerle geldik." diye konuştu.

"Hesap Vakti" ismini verdikleri kampanya kapsamında 19-26 Haziran tarihleri arasında çeşitli faaliyetler yapacaklarını anlatan Esen, Türkiye genelinde kurulacak stantlarda halkla bir araya geleceklerini, fotoğraf sergileri açacaklarını, Uyuşturucu ile Mücadele Zirvesi ve Çalıştay'ı düzenleyeceklerini, TBMM Başkanlığına 26 maddelik kanun teklifi ve araştırma önergeleri sunacaklarını aktardı.

Selçuk Özdağ: Bu alandaki çalışmalarımız yetersiz

Özdağ ise fazla konuşulmayan ve ailelerin dile getirmek istemediği sinsi bir problemle karşı karşıya geldiklerini söyledi. Resmi rakamlara göre 2 milyon kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu kaydeden Özdağ, "Bunu kabul etmiyoruz. Bu rakam doğru bile olsa bu insanları yeniden topluma kazandırma noktasında yetersiz kalıyoruz. AMATEM ve ÇAMATEM'lerimiz eksik, bu alandaki çalışmalarımız yetersiz. Cezaevlerinde kalan 420 bin kişinin 3'te 2'si uyuşturucu kullanan ya da satanlar. Türkiye maalesef bu konuya bir çözüm bulamamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Özdağ, gelecek haftaki Meclis çalışmalarında sadece madde bağımlılığı üzerine çalışmalar ve konuşmalar yapacaklarını kaydetti.

Mesut Doğan: Toplumun ve iktidarın dikkatini, böylesine büyük bir soruna çekmek istiyoruz

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ise, "Hem Meclis'imizde hem meydanlarda toplumun ve iktidarın dikkatini, böylesine büyük bir soruna çekmek istiyoruz. Bir hafta boyunca bu sorunu, karanlıkta kalmış hayatları konuşacağız. Tüm partilerin de desteğini talep ediyoruz." dedi.