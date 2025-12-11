Haberler

Yeni Yol Grubu'nu Oluşturan Partilerin Genel Başkanları TBMM'de Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Yeni Yol Grubu'nun siyasi partilerinin genel başkanları, TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu değerlendirdi. Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, hazırlayacakları raporun başarılı olmasını diledi.

(ANKARA) - Yeni Yol Grubu'nu oluşturan siyasi partilerin genel başkanları Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Mahmut Arıkan TBMM'de bir araya gelerek, TBMM Başkanlığı'na sunulacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın TBMM'de bir araya geldiklerini belirtti.

Ekmen, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Yol Grubumuzun değerli genel başkanları Sn. Ali Babacan, Sn. Mahmut Arıkan, Sn. Ahmet Davutoğlu ve Yeni Yol Grubu milletvekillerimiz ile, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunacağımız raporun taslağına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdik. Hazırlayacağımız raporun hayırlara vesile olmasını, başarıyla tamamlanmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
