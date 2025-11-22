Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18. toplantısında gerçekleştirilen oylama sonucunda " İmralı'ya ziyaret" kararı alındı. Gözler heyetteki isimlere çevrilmişken, Yeni Yol Grubu heyete katılmamaya karar verdi.

Dün gerçekleşen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında ' İmralı ziyareti' oylaması yapıldı. CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin katılmadığı oylamada; AK Parti, MHP, Dem Parti, TİP, EMEP 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti 'hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı. Oylamada 32 evet, 3 hayır çıkarken, 2 üye de çekimser kalmış oldu. Komisyon böylece İmralı'ya gitme kararı aldı.

3 PARTİ DE İSİMLERİ NETLEŞTİRDİ

İmralı'ya gidecek heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak.

YENİ YOL GRUBU "ONLİNE GÖRÜŞME" ÖNERDİ

İmralı Adası'na gidilmesi yerine online bağlantı ile tüm komisyonun Abdullah Öcalan'ı dinlemesini öneren Yeni Yol Grubu ise heyete üye vermeyeceklerini açıkladı. Online bağlantı önerisini komisyondaki DSP, DP, HÜDAPAR, EMEP ve TİP temsilcileri de destekledi.

CHP İMRALI'YA GİTMİYOR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin İmralı'ya temsilci göndermeyeceğini ifade etti. Emir tarafından yapılan açıklamada, "Komisyonun İmralı'ya gitmesi için üye vermeyi doğru bulmuyoruz" ifadeleri yer aldı.

"ZİYARETİN TARİHİ NET DEĞİL"

Öte yandan; Komisyon toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Hayırlı uğurlu olsun. Ada'ya gidişi oyladık ve 'evet' oyu verildi, kabul edildi. Ülkemize, barışımıza katkısı olması dileğiyle. CHP'nin aldığı kararı sonra Eş Genel Başkanlarımız değerlendirecek. Grubu bulunan siyasi partiler, ziyarette olacak. Ziyaretin tarihi net değil, hazırlıklar yapılıyor" dedi.