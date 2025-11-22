Haberler

Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyecek

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin ortak meclis grubu kurabilmek için oluşturdukları Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyeceğini açıkladı.

  • Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun oylamasında İmralı'ya ziyaret kararı alındı.
  • İmralı'ya gidecek heyette AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak.
  • Yeni Yol Grubu heyete üye vermeyeceğini açıkladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18. toplantısında gerçekleştirilen oylama sonucunda " İmralı'ya ziyaret" kararı alındı. Gözler heyetteki isimlere çevrilmişken, Yeni Yol Grubu heyete katılmamaya karar verdi.

Dün gerçekleşen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında ' İmralı ziyareti' oylaması yapıldı. CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin katılmadığı oylamada; AK Parti, MHP, Dem Parti, TİP, EMEP 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti 'hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı. Oylamada 32 evet, 3 hayır çıkarken, 2 üye de çekimser kalmış oldu. Komisyon böylece İmralı'ya gitme kararı aldı.

3 PARTİ DE İSİMLERİ NETLEŞTİRDİ

İmralı'ya gidecek heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak.

YENİ YOL GRUBU "ONLİNE GÖRÜŞME" ÖNERDİ

İmralı Adası'na gidilmesi yerine online bağlantı ile tüm komisyonun Abdullah Öcalan'ı dinlemesini öneren Yeni Yol Grubu ise heyete üye vermeyeceklerini açıkladı. Online bağlantı önerisini komisyondaki DSP, DP, HÜDAPAR, EMEP ve TİP temsilcileri de destekledi.

CHP İMRALI'YA GİTMİYOR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin İmralı'ya temsilci göndermeyeceğini ifade etti. Emir tarafından yapılan açıklamada, "Komisyonun İmralı'ya gitmesi için üye vermeyi doğru bulmuyoruz" ifadeleri yer aldı.

"ZİYARETİN TARİHİ NET DEĞİL"

Öte yandan; Komisyon toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Hayırlı uğurlu olsun. Ada'ya gidişi oyladık ve 'evet' oyu verildi, kabul edildi. Ülkemize, barışımıza katkısı olması dileğiyle. CHP'nin aldığı kararı sonra Eş Genel Başkanlarımız değerlendirecek. Grubu bulunan siyasi partiler, ziyarette olacak. Ziyaretin tarihi net değil, hazırlıklar yapılıyor" dedi.

Yorumlar (34)

Haber YorumlarıNayci İbrahim:

Aklı başında vicdan sahibi 50.000 Mehmetçiğin ve insanımızın katili teröristin , bebek katilinin....ayağına asla gitmez!

Yorum Beğen290
Yorum Beğenme86
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bebek katili tutuklu o gelemez ki:-)

yanıt20
yanıt66
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Hem Feti Yıldız, hem de MHPKK'nın hain elebaşı Devlet Bahçeli Öcalan, "KURUCU ÖNDER" diye övdükleri, yücelttikleri kardeşlerini : "40,000 kişinin KATİLİ APO = ARTİN AGOPYAN" kurtaramazlarsa çok çok üzülecekler ama ...... :-) :-) :-) ........ Aslında bu olay çok iyi oldu ; millet MHPKK ("KURUCU ÖNDER").... ve suç ortağı AKPKK'nın "ÇIKARLARI İÇİN ÜLKEYİ NASIL SATTIKLARINI" anladı !!!........ AKP'nin gerçek adı "İSRAİL HOLDİNG" dir.......

yanıt69
yanıt30
Haber YorumlarıMGk:

Oy gözetmeksizin Vatanı için milleti için fedakarlık yapan Ak partiye, Dem'e hele hele Mhp'ye helal olsun

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme260
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Keleşoğlu:

Tabi yavrum, hiç gözetmediler ! 2023 seçimlerinde montaj videolar ile muhalefet öcalan itini ve Demirtaş’ı çıkaracak diye diye, milletin onların kendi yediği haltlar odaklamamalarınj onun terör hassasiyetleri üzerinden oy devşirdiler.

yanıt134
yanıt7
Haber Yorumlarıdr_ersin:

Ben de helal olsun diyorum ama mhp ve akp bunun vatanı milleti için değil de sanki kendi geleceklerine yatırım için yapıyorlar ne dersin:-)

yanıt69
yanıt22
Haber Yorumlarıyunussbayern:

sus lan terörist

yanıt33
yanıt21
Haber YorumlarıHAYRETTİN ŞÖLEN:

MGk tam bir süzme sin bunu bil

yanıt11
yanıt2
Haber Yorumlarısamet:

tarih bu günleri hainler diye yazacak

Yorum Beğen171
Yorum Beğenme58
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit sari:

Tarih bu günleri her şeyi göze alarak terörü bitirdi diye yazacak.

yanıt6
yanıt27
Tüm 34 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
