Yeni Trafik Yönetmeliği ile Motosiklet ve Traktörlerde Koruyucu Ekipman Zorunluluğu

(ANKARA) - Motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli bisiklet ve bazı traktör türleri için koruma gözlüğü, koruma başlığı, koruyucu eldiven kullanması gerektiği şartı getirildi.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yönetmeliğin 30'uncu maddesi, başlığı ile birlikte yeniden düzenlendi. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücülerin ve araçların sicillerini tutmak için ihtiyaç duyulacak teknik bilgilerini, hukuki değişiklikleri veya kısıtlayıcı şerhlerin sicil üzerindeki kayıt işlemlerini elektronik sistemle yapabilecek. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü bu bilgileri kanunlardaki istisnalar hariç olmak üzere sınırlı olarak paylaşılabilecek.

Yönetmeliğin 150'inci maddesinde yapılan değişiklikle T3 kategorisinde bulunan traktörlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takmaları ve bağlamaları zorunlu hale getirildi.

Ayrıca üç tekerlekli yük motosikletleri yolcu taşıdığında bir çerçeve veya karoseri ile korunanlar hariç motosiklet sürücülerinin ve taşınmaları halinde yolcuların koruyucu eldiven takmaları şartı getirildi.