İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu'nun, Ocak Ayının İlk Haftasında Meclis'e Geleceğini Bildirdi
(TBMM) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 maddeden oluşan yeni Trafik Kanunu teklifinin, ocak ayının ilk haftasında TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026 Merkezi Yönetim ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katılmak üzere geldiği TBMM'de Genel Kurul girişinde gazetecilerin sorusunu yanıtladı.
Bakan Yerlikaya, yeni düzenlemeler içeren Trafik Kanunu'nun Genel Kurula ne zaman geleceğine ilişkin soruya, "Ocak ayının ilk haftası" yanıtını verdi.
Kaynak: ANKA / Güncel