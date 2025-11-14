Haberler

Yeni Sendikalar Konfederasyonu Kuruldu

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban, sağlık ve kamu çalışanlarını bir araya getiren Adalet ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu'nun kurulduğunu açıkladı. Amaç, memurların dayanışmasını sağlamak ve kamu çalışanlarının sorunlarına çözüm üretmek.

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban, sağlık ve kamu çalışanlarını aynı çatı altında toplamayı hedefleyen Adalet ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu'nun kurulduğunu bildirdi.

Kurban, Hekimsen Ankara Şube Binası'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, önemli bir başlangıcın temellerinin atıldığını ifade etti.

Konfederasyonun Hekimsen, Özdiyanet Sendikası, Demokrat Eğitim Sendikası, Demokrat Büro Sendikası, Toç Bir-Sen ve Tarım Orman Sendikası'nın bir araya gelmesiyle oluşturulduğunu aktaran Kurban, konfederasyonun herhangi bir siyasi partinin ya da oluşumun etkisi altında olmayan bağımsız bir yapıda oluşturulduğunu, yanlış uygulamalara karşı durmayı ve kamu çalışanlarının karşılaştığı sorunların önüne geçmeyi amaçladığını ifade etti.

Konfederasyonun tüzüğünün mevcut konfederasyonlardan farklı gelişmeler taşıdığını belirten Kurban, "Sendikalarımız çok önemli hizmetler yapacak. Kendi bakanlıklarıyla ilgili bütün sorunları çözüm yollarıyla birlikte ortaya koyacaklar. Bunlarla alakalı da taleplerde bulunacağız. Türkiye'de büyük bir değişimi ve reformu başlatacağız." dedi.

Kurban, "Hedefimiz adaleti tesis etmek, bütün memurlar arasındaki dayanışmayı korumak. OYAK tarzı bir yapının bütün memurları kapsayacak şekilde genişlemesini sağlamak." diye konuştu.

Hedeflerinin devletin güçlenmesi ve tüm kamu çalışanlarının refahının artırılması olduğunu, bu kapsamda memurların çalışma koşullarının iyileştirilmesini, verimliliğin artırılmasını ve çalışanların her yönüyle desteklenmesini amaçladıklarını ifade eden Kurban, "Hekimlik Meslek Kanunu" hazırlanmasına ilişkin önerilerini ilgili kurumlarla paylaştıklarını söyledi.

Kurban, "Hekimsen Sendikası 2 yıl süre içerisinde yaklaşık 140 maddesi olan 'Hekimlik Yasa Tasarısı' geliştirdi. Bunun benzerini diğer bakanlıklarda da yapacağız. Hekimlerin kaza yerine ulaşımını kolaylaştırıcı çözümler oluşturduk, bu da yasa tasarısı içerisinde var." bilgisini paylaştı.

Acil tıp alanına yönelik "HADEM" isimli yeni bir uygulama üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Kurban, bu uygulamanın hekimlere yönelik tasarlanan hem forum niteliği taşıyan hem de yapay zeka destekli bir platform olarak kullanılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
