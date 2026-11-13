Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

YENİ Partili il başkanları PM ve YDK için blok listeyi ağırlıklı olarak önerdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Partili il başkanları PM ve YDK için blok listeyi ağırlıklı olarak önerdi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Partili il başkanları, Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin başkanlığında toplanarak Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinin usulünü görüştü. İl başkanları ağırlıklı olarak blok listeyi önerdi; karar yarın kurultay delegelerine bırakıldı.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - YENİ Partili il başkanları YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin başkanlığında bir araya geldi. Alınan bilgilere göre toplantıda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin hangi usulle yapılması konusunda il başkanlarına görüşleri soruldu. İl başkanları ağırlıklı olarak seçimlerin blok liste yöntemiyle yapılması yönünde görüş bildirdi. Bu konuda karar yarın kurultay delegelerine bırakıldı.

YENİ Partili il başkanları Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin başkanlığında yarın gerçekleştirilecek 1'inci Olağan Kurultay öncesinde parti genel merkezinde bir araya geldi. Saat 14.30'da başlayan toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Toplantıda kurultay ile ilgili detaylar ele alındı.

Edinilen bilgiye göre; il başkanlarına Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçiminin yönetimiyle ilgili fikirleri soruldu. İl başkanları ağırlıklı olarak seçimin blok liste yöntemiyle yapılması yönünde görüş bildirdi. Bu konuda karar, YENİ Parti Tüzüğü gereği yarın kurultay delegelerine bırakıldı.

Toplantıda ayrıca kurultayın saatinde başlamasının önemine vurgu yapılırken, delegelerin saat 09.00'da kurultayın gerçekleştirileceği Arena Spor Salonu'nda olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
TikTok videosu çekmek için kafesten çıkarılan kaplan, 19 yaşındaki genci öldürdü

TikTok videosu çekmek için kafesten çıkarılan kaplan, 19 yaşındaki genci öldürdü
Ünlü oyuncu Ester Expósito, İspanya'da konut krizi ve düşük maaşlara karşı sokağa çıktı

İspanya'da halk sokağa döküldü! Aralarında dünya yıldızı da var
AB'nin kabul etmediği kokoreç COP31'de BM alanına girdi! Tadan yabancılar ertesi gün yine geldi

AB'nin kabul etmediği lezzet BM alanında! Tadan yine geldi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi

Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! Mahkemeden karar çıktı
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi

Ev hapsindeyken talimat verdi, 19 işçiye mezar olan fabrika karıştı
Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü

Piyasalarda 13 aydır böylesi yaşanmadı
Trabzon'da akademisyen vinçten kendini sarkıttı! Netanyahu maskeli 'Gazze Esareti' performansı

Vinçten sarkıp haykırdı: Tek suçum Gazze'de doktor olmak
Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı! İran, ABD'nin Bahreyn'deki radarını vurdu

Korkulan oldu! Ajanslar acil koduyla duyurdu
Erzurum'da başkomiser baba, doktorların 'aldırın' dediği felçli kızı Eylül'e hayatını adadı

Doktorlar aldırmalarını önermişti! Polis baba hayatını ona adadı
Burdur'da ortaokullu kızını taciz ettiği öne sürülen adamı sokakta yakalayan baba, önce dövdü sonra polise teslim etti

İddiaya göre kızını evine kadar takip etti! Baba sokakta yakaladı