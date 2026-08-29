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Milletvekili Danışmanı Gözaltında: MASAK Raporunda 1,35 Milyar Liralık Hareket

Milletvekili Danışmanı Gözaltında: MASAK Raporunda 1,35 Milyar Liralık Hareket
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem T. gözaltına alındı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem T. gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem T., Ankara'da gözaltına alındı. Cem T.'nin ikametindeki aramalar sürerken, MASAK verilerine ilişkin iki ayrı analizde para hareketleri yer aldı. Ham kayıtlarda yaklaşık 1,35 milyar liralık brüt hesap hareketi görülürken, bunun büyük bölümünün Cem T.'nin hesapları arasındaki transferlerden kaynaklandığı belirlendi. Buna karşılık üçüncü kişilerle milyonlarca liralık işlemler, yurt dışı para girişleri, 'elden alınan borç', 'otel konaklama ücreti' ve özellikle gece saatlerinde yapılan 'burs' açıklamalı transferler incelemeye konu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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