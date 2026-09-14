YENİ Partili Akdoğan: 15 milyon öğrenciye ücretsiz bir öğün sıcak yemek verilsin

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yeni eğitim öğretim yılında 15 milyon öğrenciye ücretsiz bir öğün sıcak yemek verilmesi çağrısında bulunarak, uygulamanın devlet bütçesinin yüzde 1'i ayrılarak hayata geçirilebileceğini savundu.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız için istediğimizin tamamı bu: Üç kap sıcak yemek. YENİ Parti iktidarında bu üç kap sıcak yemek çocuklarımıza verilecek. Çorbası var, pilavı var, eti var. Bu devlet bunu verebilir. Nasıl vereceğiz? Gelin, hep birlikte hesaplayalım. Bu yemeğin maliyeti 87 TL. 87 TL'lik bu yemek çocuklarımıza yılda 180 gün ulaşacak. Kaç çocuğumuz var? 15 milyon çocuğumuza ulaşacak. Bakın, bu hiç zor değil. Şimdi hesabı birlikte yapalım. Bunu çarptığımız zaman, 15 milyon öğrencimize 180 gün, maliyeti 87 lira olan bu yemeği verdiğimizde aşağıda şöyle bir rakam çıkıyor: 235 milyar. 15 milyon çocuğumuz, 235 milyara bir öğün şöyle çorbasıyla, pilavıyla, etiyle, suyuyla bir öğün bu yemeği yiyebiliyor.

235 milyar lira ne demek biliyor musunuz? Devletimizin bütçesi 19 trilyon lira. Devletimizin bütçesinin sadece yüzde biri. Yahu, 15 milyon çocuk için devlet bütçesinin yüzde birini ayırmaya değmez mi? Gelelim Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin de yüzde onu. İki trilyonluk MEB bütçesinin yüzde onu.

Şimdi bizim çağrımız şu: İktidar olduğumuzda yapacağımız şu: Biz, devlet bütçesinin yüzde birini ayırarak 15 milyon çocuğumuza mutlaka ve mutlaka, burada gördüğünüz gibi, her şeyiyle bir öğün yemek verebileceğiz. Ey iktidar sahipleri, o kadar çok şeye para ayırıyorsunuz ki... Yandaşınıza, müteahhitinize, yolunuza, betonunuza... Tamam kardeşim ama bütçemizin yüzde birini ayırın, şu yemeği verin. Seçimden sonra biz, YENİ Parti olarak söz veriyoruz. Bu yemeği biz vereceğiz."

Kaynak: ANKA