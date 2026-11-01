Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Özel'e 350 bin dolar verildiği iddiasını yalanladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Özel'e 350 bin dolar verildiği iddiasını yalanladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Sabah gazetesinde Özgür Özel'e yönelik yer alan iddiaları 'külliyen yalan' ve 'açık iftira' olarak niteledi. Emre, Sarıgül ailesi soruşturmasında tutuklu Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde Mustafa Sarıgül'ün Özel'e 350 bin dolar verdiği iddiasını da yalanladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel hakkında Sabah gazetesinde yer alan iddialara ilişkin, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik, bugün Sabah gazetesine sızdırılan bir ifadede yer alan iddialar külliyen yalandır, açık bir iftiradır. Bu yalanı söyleten, söyleyen ve yayınlayan, açık bir itibar suikastının parçasıdır" tepkisinde bulundu.

YENİ Parti Sözcüsü Emre, sosyal medya hesabından, Genel Başkan Özgür Özel hakkında Sabah gazetesindeki iddialar ve parti otobüsüne ilişkin haberler konusunda açıklama yaptı.

Zeynel Emre, açıklamasında şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelik, bugün Sabah gazetesine sızdırılan bir ifadede yer alan iddialar külliyen yalandır, açık bir iftiradır. Bu yalanı söyleten, söyleyen ve yayınlayan, açık bir itibar suikastının parçasıdır. Ayrıca dün basına yansıyan parti otobüsümüzle ilgili iddialar da akıl dışıdır. Otobüs milletin bağışlarıyla alınmıştır, partimizde tüm faturaları mevcuttur. Bu kirli girişimin arkasında kim varsa hesap vermesi için gereken bütün adımları atacağız."

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde, Sarıgül ailesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Emir Sarıgül'ün savcılığa verdiği öne sürülen ek ifadede, babası Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e toplam 350 bin dolar verdiği iddia edilmişti.

Kaynak: ANKA
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Seren Serengil zayıflamak uğruna yaşadığı süreci anlattı: 42 kiloya düştüm

Zayıflama sürecini anlattı: 42 kiloya düştüm, boyum kısaldı
48. İstanbul Maratonu start verdi! İşte dereceye girenlere verilecek ödül

Kıtalar adımlarla birleşiyor! İşte dereceye girenlere verilecek ödül
Meclisi boks ringine çeviren kavganın sebebi ortaya çıktı! Vekilin skandal önerisi fitili ateşledi

Meclisi ringe çeviren kavga: Vekilin skandal teklifi fitili ateşledi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MEB, okul tabanlı izlemeyle ortaokul ve liselerde beceri düzeyini belirleyecek

Okullarda yeni dönem! Sınav sistemi değişiyor
Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza! Otomobil kağıt gibi ezildi, 3 yaralı

Zincirleme kazada inanılmaz manzara! Kağıt gibi ezildi
'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Son anları olduğunu bilmiyordu

Klima çarpması sanıyordu! Son anlarını böyle geçirdi
1. Lig'de büyük sürpriz! İlk galibiyetlerini 13. maçta aldılar

1. Lig'de büyük sürpriz! İlk galibiyetlerini 13. maçta aldılar
Karadağ'a vizesiz seyahat resmen sona erdi

Türkler artık bu ülkeye vizesiz giremeyecek
7 gollü maçta RAMS Başakşehir, Samsunspor'u devirdi

Süper Lig'de 7 gollü muhteşem maç!
Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler

Düğünde boğazını keserek öldürdüler