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YENİ Parti'nin Bağışlarla Alınan Seçim Otobüsü İlk Durağı Kocaeli'nde

YENİ Parti'nin Bağışlarla Alınan Seçim Otobüsü İlk Durağı Kocaeli'nde
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YENİ Parti'nin vatandaş bağışlarıyla satın alınan yeni seçim otobüsü Kocaeli'ne geldi. Genel Başkan Özgür Özel, İzmit'teki halk buluşması sonrası otobüse binerek vatandaşları selamladı. Otobüsün arkasına, kendisine destek veren çiftçi Ayşe Yaylacık'ın 'Sana otobüs de alacağız bina da yapacağız' sözleri ve 'Teyzem sağ olsun' yazısı yer aldı.

Haber : Gülara Subaşı / Kamera: Gurbetelli Yalçın

(KOCAELİ) - YENİ Parti'nin vatandaşların bağışlarıyla alınan yeni parti otobüsü, bugün Kocaeli'ne geldi. İzmit'teki halk buluşmasının ardından otobüse binen Özel, vatandaşları selamladı. Özel, otobüsün bağışlarla alındığını belirterek "Teyzem ve bu insanlar sayesinde bu otobüs artık partinin seçim otobüsü. Teyzem sağ olsun" dedi.

YENİ Parti'nin 29 Temmuz'da başlayan bağış kampanyasında toplanan vatandaş bağışlarıyla alınan yeni parti otobüsünün ilk durağı Kocaeli oldu. Genel Başkan Özgür Özel, İzmit ilçesinde yaptığı esnaf ziyareti ve halka hitabının sonrasında otobüse binerek Kocaelili yurttaşları selamladı. Üstünde Özel'in fotoğrafının yer aldığı otobüste "Türkiye'nin YENİ Partisi" ifadeleri yer aldı.

Otobüsün arkasına ise Özel'in 29 Haziran'daki İzmir ziyareti sırasında Ayşe Yaylacık isimli çiftçinin "Sana otobüs de alacağız bina da yapacağız" sözleri ve Özel ile Yaylacık'ın fotoğrafı yer aldı. Fotoğrafın üstüne ise "Teyzem sağ olsun" yazıldı.

YENİ Parti Lideri Özel, otobüsün arkasındaki yazıyı ANKA Haber Ajansı'na şu ifadelerle anlattı:

"İzmir'e gittiğimizde binadan atılmıştık, otobüs de yoktu. Teyzem sarıldı, 'Üzülme sakın, sana otobüs de alacağız bina da yapacağız' dedi. Teyzemin ve bu insanların sayesinde bu otobüs artık partinin seçim otobüsü. İlk kez şimdi bu otobüse binip şehir turu atacağız. Teyzem sağ olsun."

Ardından otobüse binen Özel, vatandaşları otobüsün içinden selamladı. Kocaeli'nden otobüsle çıkan Özel, Sakarya ilindeki düğün programı için şehirden ayrıldı.

Kaynak: ANKA
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