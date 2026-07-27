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YENİ Parti'nin grup toplantı salonu hazırlandı, salı günü saat 11.45'te yapılacak

YENİ Parti'nin grup toplantı salonu hazırlandı, salı günü saat 11.45'te yapılacak
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, YENİ Parti ve CHP heyetleriyle bir araya geldi. YENİ Parti'ye salı günleri saat 11.45'te Büyük Grup Toplantı Salonu tahsis edildi. Parti yarın aynı saatte kapalı grup toplantısı yapacak. CHP ise 30 Temmuz Perşembe günü kapalı grup toplantısı düzenleyecek.

(TBMM) - YENİ Parti'nin grup toplantısı yapacağı gün salı, saat 11.45 olarak belirlendi. YENİ Parti yarın kapalı grup toplantısı gerçekleştirecek. YENİ Parti, grup toplantısını düzenleyeceği Büyük Salon'a tabelasını asarak, sosyal medya hesabından "YENİ Parti'nin grup toplantı salonu hazırlandı" notuyla paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün YENİ Parti ve CHP heyetleriyle bir araya geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş imzasıyla YENİ Parti'ye gönderilen yazıda, "Haftalık siyasi parti grup toplantılarınızın gerçekleştirilebilmesi için salı günleri saat 11.45'te ANA Bina Büyük Grup Toplantı Salonu tahsis edilmiştir" denildi. YENİ Parti yarın aynı saatte kapalı grup toplantısı gerçekleştirecek.

YENİ Parti, sosyal medya hesabından, "YENİ Parti'nin grup toplantı salonu hazırlandı" notuyla, partinin tabelasının asıldığı grup toplantı salonunun fotoğrafını paylaştı.

CHP PERŞEMBE GÜNÜ KAPALI GRUP TOPLANTISI YAPACAK

Öte yandan, CHP 30 Temmuz Perşembe günü kapalı grup toplantısı düzenleyecek. Toplantıda, 8 Grup Yönetim Kurulu Üyesi, 2 Grup Denetçisi, 6 asıl 2 yedek Grup Disiplin Kurulu Üyesi seçilecek.

Kaynak: ANKA
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