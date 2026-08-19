Milletvekili bıçaklanma soruşturmasında iki tutuklama

(GAZİANTEP) - YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile oğlu Hakan Keleş tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş, çıkartıldıkları 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: ANKA